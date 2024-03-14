У Миколаєві поплічник зрадника Лебедєва шпигував за технікою ЗСУ із власної квартири

Під час затримання він намагався відбитися і втекти. Зараз чоловік перебуває під вартою.

У Миколаєві викрили зрадника, який шпигував за переміщенням військових колон Сил оборони через територію міста. За допомогою анонімних чатів він передавав інформацію прокремлівському блогеру Сергію Лебедєву (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як йдеться у повідомленні, зрадник у власній квартирі облаштував "спестережний пункт". З вікон помешкання спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ по одній із ключових автотрас у напрямку передової. Крім того зловмисник підраховував кількість української бойової техніки.

Проте, незважаючи на конспірацію, його все одно викрила українська спецслужба і затримала "на гарячому".

"Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичний спротив правоохоронцям, щоб втекти з місця події. Однак йому це не вдалося", – йдеться у повідомленні СБУ.

При обшуку у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану)", – зазначили у спецслужбі.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.