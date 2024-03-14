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Росіяни б'ють по Нікополю. Поранені щонайменше п'ятеро людей

Одну з потерпілих госпіталізували. 

Російські окупанти від ранку обстрілюють Нікополь. Відомо вже про п'ятьох поранених, зокрема семирічну дитину.

Хлопчика лікуватимуть амбулаторно. Про це голова Дніпропетровської ОВА повідомив у Telegram.

"Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості. Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура", – сказав він.

Росіяни знову обстріляли Нікополь
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram
Росіяни знову обстріляли Нікополь
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram

В Офісі генпрокурора уточнили, що окупанти били з артилерії. 

"Постраждали 7-річний хлопчик, 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років", – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, аптеку, автомобілі.

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