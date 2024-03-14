Росіяни б'ють по Нікополю. Поранені щонайменше п'ятеро людей

Російські окупанти від ранку обстрілюють Нікополь. Відомо вже про п'ятьох поранених, зокрема семирічну дитину.

Хлопчика лікуватимуть амбулаторно. Про це голова Дніпропетровської ОВА повідомив у Telegram.

"Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості. Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура", – сказав він.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram Росіяни знову обстріляли Нікополь

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram

В Офісі генпрокурора уточнили, що окупанти били з артилерії.

"Постраждали 7-річний хлопчик, 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, аптеку, автомобілі.