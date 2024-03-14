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На Донеччині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців

Одну людину поранено у Максимівці, ще одну – у Часовому Ярі.

На Донеччині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив оперативну ситуація по області станом на ранок 14 березня. За добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців.

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади поранено людину, зруйновано 3 будинки, ще 7 – пошкоджено.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Георгіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Новогродівській громаді під вогнем Птиче і Калинове – без жертв.

Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджено 2 об'єкти у Романівці, обстріляна територія сільгосппідприємства у Старій Миколаївці.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Нью-Йорку пошкоджено 4 будинки, у Сіверську – адмінбудівлю. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській – Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 719 осіб, у тому числі 126 дітей.

Нагадаємо, на Сумщині чотири міста постраждали від ударів "шахедів". Також Росія вночі атакувала Харків. Мер повідомляв, що пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки поряд з ним.

Крім того, ворог атакував телевізіну інфраструктуру на Харківщині та Сумщині.

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