На Харківщині російський агент намагався провести диверсію на залізниці, – СБУ

Також він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла російській диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Харківській області, повідомляє СБУ.

У результаті спецоперації затримано ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції.

Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на російське ГРУ.

За наявними даними, для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в «домашніх» умовах фігурант дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ.

У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

Однак агресору це не вдалося. Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника, встановила особи його російських «кураторів» та їхні злочинні наміри.

Далі співробітники СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів.

Крім того, під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ.

За даними слідства, фігурант дистанційно координував свої дії зі знайомим – представником агентурного апарату російського ГРУ, який перебуває в РФ.

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджерах.

При обшуках у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Тим часом 12 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" росіянам позиції ЗСУ біля Авдіївки. За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку.