Лідер демократів у Палаті представників назвав дедлайн ухвалення допомоги для України

Законопроєкт щодо фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, має бути ухвалений у Палаті представників США до кінця наступного тижня. Таке переконання на щотижневому бріфингу висловив очільник демократичної меншості у нижній палаті Конгресу Гакім Джеффріс.
За словами політика, документ потрібно схвалити "до того, як ми покинемо місто" - мається на увазі завершення пленарної роботи конгресменів перед великодніми канікулами. Тож Джеффріс висуває колегам, перш за все спікеру Майку Джонсону, дедлайн - п'ятниця, 22 березня.
"Вчинити інакше було б безвідповідально", - нарікає демократ.
Тиск на Джонсона намагається чинити і ексспікерка Ненсі Пелосі, яка закликала його "вести вперед або відійти з дороги".
- Сенат США схвалив законопроєкт про допомогу Україні ще 13 лютого, за що їм одразу подякував Президент Зеленський.
- Спікер Джонсон тоді заявив, що документ не буде підтримано у Палаті представників, бо в ньому немає норм щодо захисту кордону.
- У ситуацію намагався втрутитися Джо Байден, який запросив лідерів Конгресу на розмову з цього питання.