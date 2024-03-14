Лідер демократів у Палаті представників назвав дедлайн ухвалення допомоги для України

Очільник меншості переконаний, що тягнути далі кінця наступного тижня не вийде.

Законопроєкт щодо фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, має бути ухвалений у Палаті представників США до кінця наступного тижня. Таке переконання на щотижневому бріфингу висловив очільник демократичної меншості у нижній палаті Конгресу Гакім Джеффріс.

За словами політика, документ потрібно схвалити "до того, як ми покинемо місто" - мається на увазі завершення пленарної роботи конгресменів перед великодніми канікулами. Тож Джеффріс висуває колегам, перш за все спікеру Майку Джонсону, дедлайн - п'ятниця, 22 березня.

"Вчинити інакше було б безвідповідально", - нарікає демократ.

Тиск на Джонсона намагається чинити і ексспікерка Ненсі Пелосі, яка закликала його "вести вперед або відійти з дороги".