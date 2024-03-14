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Лідер демократів у Палаті представників назвав дедлайн ухвалення допомоги для України

Очільник меншості переконаний, що тягнути далі кінця наступного тижня не вийде.

Лідер демократів у Палаті представників назвав дедлайн ухвалення допомоги для України
Палата представників Конгресу
Фото: EPA/UPG

Законопроєкт щодо фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, має бути ухвалений у Палаті представників США до кінця наступного тижня. Таке переконання на щотижневому бріфингу висловив очільник демократичної меншості у нижній палаті Конгресу Гакім Джеффріс.

За словами політика, документ потрібно схвалити "до того, як ми покинемо місто" - мається на увазі завершення пленарної роботи конгресменів перед великодніми канікулами. Тож Джеффріс висуває колегам, перш за все спікеру Майку Джонсону, дедлайн - п'ятниця, 22 березня.

"Вчинити інакше було б безвідповідально", - нарікає демократ.

Тиск на Джонсона намагається чинити і ексспікерка Ненсі Пелосі, яка закликала його "вести вперед або відійти з дороги".

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