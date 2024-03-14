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Канадські військові навчають українських бійців виявляти приховані міни

Для цього канадці використовують імітовані пастки.

Канадські військові навчають українських бійців виявляти приховані міни
Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни
Фото: UNIFIER

Канадські військові продовжують навчати українських захисників в рамках місії UNIFIER. 

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Для виявлення пасток потрібні інструменти та пильне око. Канадські військовослужбовці, які беруть участь в операції UNIFIER, використовують імітовані пастки, щоб навчити воїнів Збройних сил України навичкам, які допоможуть їм убезпечити себе, відбиваючи загарбників”, - йдеться у повідомленні.

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Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни
Фото: UNIFIER
Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни
Фото: UNIFIER
Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни
Фото: UNIFIER
Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни
Фото: UNIFIER
Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

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