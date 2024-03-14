Для цього канадці використовують імітовані пастки.

Канадські військові продовжують навчати українських захисників в рамках місії UNIFIER.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Для виявлення пасток потрібні інструменти та пильне око. Канадські військовослужбовці, які беруть участь в операції UNIFIER, використовують імітовані пастки, щоб навчити воїнів Збройних сил України навичкам, які допоможуть їм убезпечити себе, відбиваючи загарбників”, - йдеться у повідомленні.

Фото: UNIFIER Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Фото: UNIFIER Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Фото: UNIFIER Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Фото: UNIFIER Канадці вчать українських бійців виявляти приховані міни

Канада приєднується до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Країна шукатиме шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні.

Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України.

Уряд Канади звернувся до Палати громад із запитом про виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні.