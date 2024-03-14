Канадські військові продовжують навчати українських захисників в рамках місії UNIFIER.
Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.
“Для виявлення пасток потрібні інструменти та пильне око. Канадські військовослужбовці, які беруть участь в операції UNIFIER, використовують імітовані пастки, щоб навчити воїнів Збройних сил України навичкам, які допоможуть їм убезпечити себе, відбиваючи загарбників”, - йдеться у повідомленні.
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Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.