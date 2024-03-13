У Німеччині на військових навчаннях загинув нідерландський офіцер

Сьогодні у Німеччині на військових навчаннях помер 28-річний офіцер нідерландської армії, йдеться на сайті міноборони Нідерландів.

Він отримав важке поранення під час навчань з бойовою машиною піхоти CV90 на військовому полігоні Хоенфельс у Баварії. Офіцер помер у лікарні від отриманих травм.

Інший військовий отримав легкі поранення.

Королівська військова поліція Нідерландів проводить розслідування під керівництвом прокуратури.

“Навчання в Хоенфельсі є частиною процесу підготовки німецької бронепіхотної бригади. Для нідерландських учасників ці навчання були переважно зосереджеі на майбутньому розгортанні в Литві”, − зазначено у повідомленні.