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Туск обговорить у п’ятницю допомогу Україні з Макроном та Шольцем

Саміт “Веймарського трикутника” буде позаплановим.

Туск обговорить у п’ятницю допомогу Україні з Макроном та Шольцем
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поїде у п’ятницю до Берліна, щоб обговорити допомогу Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це пише Bloomberg.

“Я говорив із президентом Байденом про те, як ми мобілізуємо наших колег у Європі”, − сказав Туск.

Він додав, що у п’ятницю відбудеться екстрений позаплановий саміт “Веймарського трикутника”, перший з того часу як Туск очолив польський уряд минулого року.

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Як пише Politico, лідери хочуть, щоб зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

Наприкінці лютого Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ воювати в Україні, пообіцявши зробити “все можливе, щоб Росія не виграла цю війну”. Обережніший Шольц виключив використання сухопутних військ європейських країн.

Що було раніше

  • Раніше цього тижня Туск і президент Анджей Дуда вирушили до Вашингтона, щоб зустрітися з американським лідером Джо Байденом, який подякував польським лідерам за допомогу Україні в критичний момент війни.
  • Держдепартамент США повідомив про схвалення продажу Польщі ракетних установок вартістю 3,7 млрд доларів. Це рішення повинен погодити Конгрес.
  • У колонці в американській газеті The Washington Post Дуда написав, що у США закличе країни НАТО збільшити оборонні витрати до 3% ВВП.
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