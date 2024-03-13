Туск обговорить у п’ятницю допомогу Україні з Макроном та Шольцем

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поїде у п’ятницю до Берліна, щоб обговорити допомогу Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це пише Bloomberg.
“Я говорив із президентом Байденом про те, як ми мобілізуємо наших колег у Європі”, − сказав Туск.
Він додав, що у п’ятницю відбудеться екстрений позаплановий саміт “Веймарського трикутника”, перший з того часу як Туск очолив польський уряд минулого року.
Як пише Politico, лідери хочуть, щоб зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.
Наприкінці лютого Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ воювати в Україні, пообіцявши зробити “все можливе, щоб Росія не виграла цю війну”. Обережніший Шольц виключив використання сухопутних військ європейських країн.
Що було раніше
- Раніше цього тижня Туск і президент Анджей Дуда вирушили до Вашингтона, щоб зустрітися з американським лідером Джо Байденом, який подякував польським лідерам за допомогу Україні в критичний момент війни.
- Держдепартамент США повідомив про схвалення продажу Польщі ракетних установок вартістю 3,7 млрд доларів. Це рішення повинен погодити Конгрес.
- У колонці в американській газеті The Washington Post Дуда написав, що у США закличе країни НАТО збільшити оборонні витрати до 3% ВВП.