Туск обговорить у п’ятницю допомогу Україні з Макроном та Шольцем

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поїде у п’ятницю до Берліна, щоб обговорити допомогу Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це пише Bloomberg.

“Я говорив із президентом Байденом про те, як ми мобілізуємо наших колег у Європі”, − сказав Туск.

Він додав, що у п’ятницю відбудеться екстрений позаплановий саміт “Веймарського трикутника”, перший з того часу як Туск очолив польський уряд минулого року.

Як пише Politico, лідери хочуть, щоб зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

Наприкінці лютого Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ воювати в Україні, пообіцявши зробити “все можливе, щоб Росія не виграла цю війну”. Обережніший Шольц виключив використання сухопутних військ європейських країн.

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