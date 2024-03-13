Японська космічна ракета вибухнула після старту

Дебютна місія з виведення японською компанією Space One супутника на орбіту вийшла невдалою.

Японській космічній компанії Space One не вдалося з дебютної спроби отримати титул першої в своїй країні, хто б вивів на земну орбіту супутник. Ракета "Кайрос" вибухнула невдовзі після запуску.

Як повідомляє Reuters, інженери поки не змогли визначити причину інциденту, ведеться розслідування.

Невелика за розмірами ракета "Кайрос" несла на борту урядовий експериментальний супутник, який мав виконувати на орбіті розвідувальні функції.

Space One планувала запуск ще на минулу суботу, проте була змушена його відкласти через входження до небезпечної зони запуску морського судна. Загалом це було вже четверте перенесення старту, який зрештою усе одно не вдався.

Компанія вже має замовлення на другий та третій польоти, зокрема й з-за кордону. Про їхнє скасування поки не йдеться.