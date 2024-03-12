Члени Палати представників розглядають дві процедури, щоб домогтися ухвалення закону про допомогу Києву

Йдеться про так звану "петицію про звільнення" і previous question.

Оскільки спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовляється ставити на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, інші конгресмени шукають обхідні шляхи і процедури, щоб домогтися голосування за документ, повідомляє Reuters.

Мова йде про так звану "петицію про звільнення" і previous question.

Представник Демократичної партії Джим Макговерн 12 березня подав "петицію про звільнення" і розпочав збір підписів. До нього долучилися інші конгресмени.

Ця процедура є єдиною процедурою, за допомогою якої члени Палати представників можуть домогтися розгляду законопроєкту без співпраці з главою більшості. Такий крок вимагає не менш ніж 218 підписів, тобто більшості членів Палати представників.

Якщо петиція набирає цю кількість, Палата має проголосувати за "петицію про звільнення" і, як наслідок, підтримує і законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Такі процедури мають успішні кейси, щоправда, це траплялося дуже рідко. Востаннє це було у 2015 році, коли 42 республіканці кинули виклик партійним лідерам і приєдналися до демократів, які виступали за відновлення авторизації закритого на той час Експортно-імпортного банку.

Процедура previous question передбачає, що більшість законодавців може примусово провести негайне голосування щодо законопроєкту, який керівництво не винесло на обговорення.

Щоразу, коли Палата представників виносить на обговорення законопроєкт відповідно до правила, яке, наприклад, обмежує кількість поправок, то проводиться голосування щодо "перенесення попереднього питання". Якщо ця пропозиція буде відхилена, демократи зможуть внести поправки до правила і внести будь-який проєкт закону.

Ця процедура потребує не 218 голосів, а звичайної більшості членів Палати представників. Щоправда, вона майже не має успішних прикладів.

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