"Все ще можливо": директор ЦРУ вважає, що є шанс на мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс висловив невелику надію на прогрес у досягненні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Він вважає, що така домовленість "все ще можлива", але процес дуже складний, пише CNN.

Бернс був провідним учасником перемовин від США. Над укладанням угоди між Ізраїлем і ХАМАС, крім Штатів, також працювали Катар і Єгипет, а її метою було звільнення заручників та пауза в боях.

"Я не думаю, що хто-небудь може гарантувати успіх. Єдине, що, на мою думку, ви можете гарантувати, то це те, що альтернативи гірші", – сказав директор ЦРУ.

Але надії на можливу угоду, яка в разі реалізації приведе щонайменше до шеститижневої паузи у бойових діях, потьмяніли, оскільки обидві сторони ще не погодили ключові умови. Міністр закордонних справ Катару заявив CNN у вівторок, що "на даний момент ми не наближаємося до угоди".