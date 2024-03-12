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Директор ЦРУ: Україна може піти у наступ в кінці року, але потрібна допомога від США​

Американська розвідка вважає, що за додаткової допомоги Україна зможе триматися в активній обороні до кінця 2024 – початку 2025 року.

Директор ЦРУ: Україна може піти у наступ в кінці року, але потрібна допомога від США​
Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс
Фото: EPA/UPG

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу наприкінці 2024-го чи на початку 2025 року, якщо Палата представників схвалить продовження військової допомоги. 

Про це він повідомив під час слухань у Сенаті, передає LIGA.net.

Американська розвідка вважає, що за додаткової допомоги Україна зможе триматися в активній обороні до кінця 2024 – початку 2025 року.

Бернс зазначив, що Сили оборони можуть продовжувати завдавати збитків Росії не лише ударами по тимчасово окупованому Криму, але й по Чорноморському флоту — за останні пів року вдалося потопити 15 кораблів росіян.

Директор ЦРУ також заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу, що поставить її у "сильнішу позицію" на можливих переговорах із Володимиром Путіним.

"Україна могла б зберегти себе як сильна та незалежна країна, закріпитися в західних інститутах і мати простір і безпеку, щоб оговтатися від агресії та надати Росії мати справу з довгостроковими наслідками жорстокого та дурного вторгнення Путіна", – сказав Бернс.

У січні Бернс опублікував статтю у виданні Foreign Affairs про роботу свого відомства й виклики для США. Докладніше читайте у матеріалі "Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України".

У липні минулого року Бернс відвідав Україну, його ознайомили з планом до кінця року змусити Москву до переговорів.

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