Загалом Росія вже втратила в Україні 425 890 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 425 890 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 425890 (+910) осіб

танків - 6747 (+8)

бойових броньованих машин - 12901 (+27)

артилерійських систем - 10522 (+23)

РСЗВ - 1016 (+0)

засоби ППО - 713 (+2)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43)

крилаті ракети - 1920 (+1)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44)

спеціальна техніка - 1691 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 “Зоопарк”.

Також уночі сили ППО збили 17 російських "шахедів" із 22.