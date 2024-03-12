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ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління

Росіяни включили судно "Механік Погодін" до своєї системи радіоелектронної боротьби. 

ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
Знищений "Механік Погодін"
Фото: ВМС ЗСУ

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про черговий знищений корабель окупантів. Проте цього разу ситуація унікальна: йдеться про танкер, який навіть не міг піти на дно, бо й так був на мілині. 

Як зазначають ВМС на своїй сторінці у Facebook, судно "Механік Погодін", яке належало російській компанії із Санкт-Петербурга, у 2018 році потрапило під арешт і перебувало у порту Херсона до літа 2023. Після підриву окупантами дамби Каховського водосховища танкер змило вниз за течією і викинуло на берег тимчасово окупованої Кінбурзької коси. 

На судні, яке вже було непридатне для морських справ, росіяни облаштували розвідувальний пост і встановили техніку радіоелектронної боротьби. Звідти також завдавалися удари FPV-дронами. 

11 березня пункт управління на танкері було знищено успішним ударом Повітряних Сил України, адже судно відповідало визначенню військового об'єкта. 

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