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ГУР показало відео знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

Спецпризначенці знищили ворожий корабель сьогодні вночі за допомогою морських дронів Magura V5.

ГУР показало відео знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"
Фото: скріншот відео

Головне управління розвідки Міноборони України вранці 5 березня опублікувало відео знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". 

Сьогодні вранці ГУР підтвердило знищення ворожого катера "Сергій Котов". У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Місію провели спільно з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України за допомогою морських дронів Magura V5. 

25 липня 2023 року "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura.

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