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​У Запоріжжі чоловік за вказівкою російських спецслужб планував теракт на пошті

Зрадник самостійно виготовив вибуховий пристрій, сховав його у "посилку" і хотів підірвати дистанційно.

​У Запоріжжі чоловік за вказівкою російських спецслужб планував теракт на пошті
СБУ затримала зрадника, який планував теракт у Запоріжжі
Фото: СБУ

У Запоріжжі затримали агента російських окупантів, який намагався підірвати місцеве відділення пошти.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Для вчинення злочину чоловік самостійно виготовив вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію він отримав від російської спецслужби.

Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів. Для конспірації зловмисник планував доправити "посилку" до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту він мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка.

"За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Але співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили фігуранта на етапі підготовки теракту. Це дозволило покроково задокументувати його злочинні дії, «перехопити» відправлення з вибухівкою та затримати її власника", – зазначили в СБУ.

Додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ. Отриману інформацію він мав передати росіянам для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру ГРУ. Його особу вже ідентифікували.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) і ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт на Одещині. Для збору інформації він почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів.

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