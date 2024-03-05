Загалом Росія вже втратила в Україні 419 020 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російских окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 419 020 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 419020 (+1070)

танків - 6657 (+9)

бойових броньованих машин - 12688 (+28)

артилерійських систем - 10258 (+48)

РСЗВ - 1007 (+3)

засоби ППО - 700 (+2)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18)

крилаті ракети - 1917 (+1)

кораблі / катери - 25 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49)

спеціальна техніка - 1630 (+9).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулу добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БпЛА противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника.