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​Малюська: Платні камери в СІЗО Києва користуються шаленою популярністю. Вільних місць немає

Міністр юстиції упевнений, що платні камери - вдалий проєкт, адже вони швидко окупилися.

​Малюська: Платні камери в СІЗО Києва користуються шаленою популярністю. Вільних місць немає
Денис Малюська
Фото: Макс Требухов

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що платні камери в Київському слідчому ізоляторі мають шалену популярність – наразі вільних місць у них немає.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Прекрасно працює. Вільних місць немає. Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю. Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", - сказав Малюська.

Він також упевнений, що платні камери - вдалий проєкт, адже вони швидко окупилися.

"Реально, в мене нема куди людей дівати, нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проєкт", - додав міністр юстиції.

Що таке платні камери в СІЗО

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