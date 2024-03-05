​Малюська: Платні камери в СІЗО Києва користуються шаленою популярністю. Вільних місць немає

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що платні камери в Київському слідчому ізоляторі мають шалену популярність – наразі вільних місць у них немає.
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
"Прекрасно працює. Вільних місць немає. Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю. Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", - сказав Малюська.
Він також упевнений, що платні камери - вдалий проєкт, адже вони швидко окупилися.
"Реально, в мене нема куди людей дівати, нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проєкт", - додав міністр юстиції.
Що таке платні камери в СІЗО
- Експериментальний проєкт зі створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня 2020 року. Експеримент тривав до 31 грудня 2021 року. 4 січня 2021 року Малюська повідомлявв, що VIP-камери в СІЗО принесли вже понад 2 млн гривень.
За даними Міністерства юстиції, станом на грудень 2023 року платні камери в СІЗО "заробили" 21 млн грн.
- У VIP-камерах можна користуватися телефоном та інтернетом, але за гроші.