Мін’юст дозволив ув’язненим користуватися телефоном та інтернетом, але за гроші

Міністерство юстиції дозволило платні телефонні розмови і користування Інтернетом. При цьому користування Інтернетом буде за умови обмеженого контенту.

Про це пресслужба міністерства повідомила у Facebook.

"Усі розмови ув’язнених автоматично записуються", - наголосили в міністерстві.

Мін'юст оприлюднив розцінки в СІЗО Києва, Харкова, Хмельницького, Одеси, Черкас, а також львівської та житомирської в’язниць. Вони різняться залежно від місця відбування покарання ув’язненими.

Найдорожче 15-хвилинна телефонна розмова обійдеться тим, хто відбуває покарання у львівській тюрмі та Харківському СІЗО. Їм доведеться заплатити відповідно 17,5 грн та 14,63 проти близько 4 грн у житомирській в’язниці та Черкаському СІЗО.

Найдорожчий місячний "абонемент" на телефонні розмови пропонують "клієнтам" у тій самій ДУ "Львівська установа виконання покарань (№ 19)" - 1070,6 грн та Хмельницькому СІЗО - 863,3 грн. Найдешевші телефонні розмови упродовж місяця пропонують у Київському СІЗО - 345 грн.

15 хвилин інтернету найдорожче обійдеться "клієнтам", знову ж таки, у Львові (32,5 грн), а найдешевше - у СІЗО Хмельницького і Черкас (близько 3 грн).

Користування інтернетом з планшета протягом місяця вартуватиме від 228,6 до 685 грн залежно від установи, де перебуває ув’язнений.

У міністерстві додали, що з наступного тижня послуга також запрацює в слідчих ізоляторах Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова.

У Мін'юсті заявили, що цим нововведенням надають можливість ув'язненим спілкуватися з рідними, прибирають корупцію на "контрабандних" телефонах, поповнюють кошти спецфонду, забезпечують дотримання прав людини, а також зменшують попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.

Нагадаємо, з квітня минулого року впроваджується експериментальний проєкт зі створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року. Потім буде ухвалено рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.