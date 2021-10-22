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Україна залишилася у переліку країн "зеленої" зони ЄС

Перелік переглянуть наступного тижня.

Україна залишилася у переліку країн "зеленої" зони ЄС
Фото: horoshienovosti.com.ua

Україна залишилася у переліку країн "зеленої" зони Європейського Союзу, оскільки цього тижня ЄС не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Врешті-решт цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову", - написав Йозвяк у твіттері.

18 жовтня він анонсував виключення України зі списку країн "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують найвищі з початку пандемії добові показники захворюваності на коронавірус та пов’язаних із ним смертей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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