Російські найманці поранили українського військового

Окупанти сьогодні вже тричі відкривали вогонь на Донбасі.

З початку доби, 22 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У результаті ворожих дій отримав поранення український військовослужбовець, інформує пресцентр ООС.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - середньої важкості", - сказано в повідомленні.

Сьогодні неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військовослужбовців не було.