ДБР провело обшуки в осіб зі "списку контрабандистів" через обхід ними санкцій

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 22 жовтня, провели обшуки у невказаних осіб із санкційного "списку контрабандистів", які нібито змогли відновити протиправну діяльність в обхід накладених санкцій.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Для відновлення функціонування схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України «контрабандисти» залучили до своєї протиправної діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків", - йдеться в пресрелізі.

Імена осіб, у яких провели обшуки, ДБР не назвало.

Під час слідчих дій працівники Бюро знайшли докази, які можуть свідчити про причетність до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб, щодо яких накладено санкції. Це чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флешки.

"ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами низки спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Нагадаємо, що у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами. Тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди, який поки що пройшов тільки перше читання.

В середині жовтня секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.