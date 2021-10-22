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Фундація Жолдак і ISAIA заснували грантовий проєкт з підтримки талановитої молоді

Гранти отримують 10 підлітків

Фундація Дарини Жолдак і бренд одягу ISAIA створили соціальний проєкт з підтримки талановитих підлітків - 10 дітей отримають кошти на розвиток власних здібностей. 

«Часто діти хочуть перетворити захоплення на професію, але не мають достатньо ресурсів для цього. Тому, на жаль, обирають інший шлях, який не робить їх реалізованими, а отже щасливими, — коментує Марія Артеменко, громадська діячка, CEO Фундації Дарини Жолдак. — У співпраці з соціальними службами ми оберемо підлітків, які отримають грант. Фінансова підтримка піде на необхідне обладнання чи навчальний курс, який допоможе реалізувати талант на професійному рівні. Наша ціль — виховати українську молодь так, щоб про неї дізнався весь світ». 

Гроші будуть залучені від продажу унікальної колекції футболок, розробленої відомим брендом ISAIA на честь десятиріччя київського представництва. Особливістю колекції став QR-код, сканування якого оживляє принт.

Благодійну футболку можна замовити на сайті або придбати у бутику бренду за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 22. 

«Проєкт ISAIA має особливе соціальне значення і місію під внутрішньою назвою ”Кордонів не існує”. Беручи класику за основу, ми доповнили її технологіями, щоб привернути увагу молодого покоління до питання свободи, якої вони можуть досягти через реалізацію власного таланту. Ми пишаємося, що інформаційні технології для бренду світового рівня реалізували саме українські фахівці. Нам важливо долучитися до розвитку талановитої молоді, оскільки наші з вами діти житимуть у майбутньому соціумі та будуватимуть життя з тим надбанням, яке ми їм залишимо. Саме зараз ми можемо закласти фундамент та підсвітити шлях», — розповідає співзасновниця і CEO бренду ISAIA Єлизавета Даль.

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