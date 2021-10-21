Україна надасть допуск міжнародним організаціям до затриманого російського бойовика Косяка

Україна готова надати міжнародним організаціям допуск до затриманого на Донбасі російського бойовика Андрія Косяка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародне співтовариство має побачити, кого Росія скеровує воювати проти українського народу", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь у бойових діях "вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території України".

"МЗС України також доручило посольствам за кордоном докладно поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів "нормандського формату", - зазначив речник.

Ніколенко нагадав, що Косяк зараз перебуває під вартою за постановою Сєверодонецького міського суду. Йому повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Косяка затримали 13 жовтня біля Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт із гуманітарного розмінування він із пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб-квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області. На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

19 жовтня суд у Луганській області арештував Косяка. Після цього МЗС Росії заявило, що розцінює затримання Косяка як провокацію та закликає допустити до нього російського консула. В МЗС України відповіли, що здивовані, що МЗС Російської Федерації лише на шостий день поцікавилося долею свого громадянина.