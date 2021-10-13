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Українські військові затримали в районі КПВВ "Золоте" росіянина з окупаційних військ

Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

Українські військові затримали в районі КПВВ "Золоте" росіянина з окупаційних військ
Дорога на шахту Золоте, Луганщина
Фото: Макс Требухов

Оперативна група Збройних сил України затримала в районі недіючого КПВВ "Золоте" в Луганській області російського бойовика з терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Україна надала гарантії безпеки для розмінування в районі КПВВ "Золоте", визначивши маршрути пересування та граничні точки виходу в сторону позицій ЗСУ. Російські бойовики проігнорували ці вимоги, внаслідок чого одного з них затримали.

"Близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ... Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що затриманий є підозрюваним у кримінальній справі про умисне вбивство, скоєне в 2010 році.

Нагадаємо, що КПВВ "Золоте" відкрили у 2017 році, але окупанти жодного разу тут не пропускали людей.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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