На планшети поліцейських встановили програми для зчитування COVID-сертифікатів

Українським поліцейським встановили на планшети програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

12 жовтня відбулась нарада за участі голови НПУ Ігоря Клименка, заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Кузіна і голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької. Під час цієї наради і йшлося і про напрацювання алгоритму дій щодо проведення превентивних заходів у місцях великого скупчення людей.

Клименко зі свого боку зазначив, що основним завданням цих трьої відомств є максимальне вжиття заходів щодо дотримання карантинних обмежень та мінімізація зараження громадян у місцях, які сприяють поширенню коронавірусу, - зокрема, - у громадському транспорті, розважальних закладах, у тому числі у нічних клубах, ринках, закладах громадського харчування.

Клименко зазначив, що уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам зарплату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у червоній зоні.

"Обов’язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності",- сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Як повідомлялося, Кабмін посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки.