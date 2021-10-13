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"Укрзалізниця" хоче відкрити на вокзалах пункти експрес-тестування на COVID-19

З 21 жовтня у поїзд не пускатимуть без щеплення або негативного тесту.

"Укрзалізниця" хоче відкрити на вокзалах пункти експрес-тестування на COVID-19
Фото: Lb.ua

АТ "Укрзалізниця" веде переговори з найбільшими мережами лабораторій щодо відкриття на вокзалах пунктів експрес-тестування на COVID-19.

Про це розказав в.о. члена правління "УЗ" Олександр Перцовський на брифінгу з приводу посилення карантинних правил на транспорті, які набудуть чинності 21 жовтня.

"Ми звернулись до найбільших лабораторій, щоб безпосередньо на вокзалах розгорнути пункти, які зможуть надавати послуги з експрес-тестування. Ведемо переговори, щоб це була мінімальна ціна для людей, які з якихось обставин не мають вакцини", - сказав він.

Перцовський пояснив, що в Україні низький рівень вакцинації, тому відкриття таких пунктів є нагальною необхідністю.

"На сьогоднішній день при посадці провідник перевіряє квиток та паспорт. До цього додасться документ з того переліку, який зазначено у постанові. Тобто поруч з паспортом наші провідники перевірятимуть наявність сертифікатів щеплення - для "жовтої" зони достатньо відмітки про отримання однієї дози, якщо "червона" зона - потрібен повний курс. Сертифікат може бути як паперовий, так і електронний. Якщо у пасажирів такого сертифікату немає, достатньо проходження ПЛР-тесту або антигент-тесту на ковід протягом 72 годин до початку подорожі", - розказав Перцовський, який є керівником пасажирського напрямку "Укрзалізниці".

Він також закликав Міністерство внутрішніх справ допомогти перевізникам дотримуватись карантинних правил.

"Стюарди та провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось з потягу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не лише залізницю, але й неофіційних перевізників", - сказав Перцовський.

Нагадаємо, що з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із наступних документів:

  • документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія" (Дія);
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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