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Міненерго не розглядає відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

"Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному".

Міненерго не розглядає відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі
Фото: legalhub.online

Міністерство енергетики України не розглядає питання комерційного імпорту електроенергії з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

"Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи стан накопичення вугілля, у Міненерго зауважили, що збільшений майже у 2 рази в серпні графік накопичення передбачає можливість сталого проходження осінньо-зимового періоду у найкритичніших умовах. 

"Фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля. Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному", - запевняють у міністерстві.

Нагадаємо, рішення про заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі НКРЕКП ухвалила 26 травня. Перед цим, 17 травня, міністр енергетики Герман Галущенко попросив НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. 29 вересня регулятор продовжив дію заборони до 1 листопада.

На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн-нечленів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України до ENTSO-E, вказавши на підготовку до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі.

При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.

Через холодну погоду і критично низькі запаси вугілля з початку січня 2021 року Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі, а з лютого - з Росії.

В 2020 році в Україні діяла заборона на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, але з 1 січня вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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