Мережа аптек "АНЦ" зазнала хакерської атаки

Аптечна мережа "АНЦ" зазнала масштабної кібератаки, яка заблокувала її інформаційну систему. Хакери вимагають від компанії викуп у біткойнах, але вона платити не буде.

Про це повідомив гендиректор мережі Микола Щербина.

"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубила Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу. Оскільки АНЦ - це найбільша національна мережа аптек, діючи таким чином, вимагачі позбавили сотні тисяч громадян України можливості безпечно і зручно отримати доступ до ліків в розпал пандемії COVID-19. Тому моя принципова позиція, позиція моїх колег і акціонерів - навіть незважаючи на понесені і можливі збитки, не вести жодних переговорів з кібертерористами і тим більше не платити їм, адже це по суті зміцнює їх "бізнес" і відкриває можливості для нових атак", - заявив він.

Компанія звернулась за допомогою до правоохоронних органів.

"Паралельно наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка, швидше за все, займе кілька днів (чого варте тільки придбання, доставка та налаштування нових маршрутизаторів у більш ніж 1000 аптек)", - написав Щербина.