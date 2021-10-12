10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
ГоловнаЕкономікаБізнес

Мережа аптек "АНЦ" зазнала хакерської атаки

Компанія заявила, що не платитиме викуп.

Мережа аптек "АНЦ" зазнала хакерської атаки
Фото: anc.ua

Аптечна мережа "АНЦ" зазнала масштабної кібератаки, яка заблокувала її інформаційну систему. Хакери вимагають від компанії викуп у біткойнах, але вона платити не буде.

Про це повідомив гендиректор мережі Микола Щербина.

"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубила Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу. Оскільки АНЦ - це найбільша національна мережа аптек, діючи таким чином, вимагачі позбавили сотні тисяч громадян України можливості безпечно і зручно отримати доступ до ліків в розпал пандемії COVID-19. Тому моя принципова позиція, позиція моїх колег і акціонерів - навіть незважаючи на понесені і можливі збитки, не вести жодних переговорів з кібертерористами і тим більше не платити їм, адже це по суті зміцнює їх "бізнес" і відкриває можливості для нових атак", - заявив він.

Компанія звернулась за допомогою до правоохоронних органів.

"Паралельно наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка, швидше за все, займе кілька днів (чого варте тільки придбання, доставка та налаштування нових маршрутизаторів у більш ніж 1000 аптек)", - написав Щербина.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також