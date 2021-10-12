Грядущий кризис: с кем встретим?

Два не очень объяснимых украинских феномена, которые могут оказаться взаимосвязаны, заинтересовали меня в последнее время: укрепление гривни к доллару (и евро) несмотря на тотальный рост гривневых цен и стабильная треть активного электората, поддерживающая действующего Президента «вопреки всему» (кстати, оба феномена — «зелёные»).

Фото: Макс Требухов

Начну с первого: почему дешевеют евро и доллар?

Отмечу сразу, что ничего хорошего в этом нет:

- будь удешевление евро/доллара и рост гривни связаны со снижением цен — всё было бы всё замечательно,

- когда же доллар (вместе с евро) предательски дешевеет при росте цен, люди просто остаются без возможности сохранять сбережения хотя бы в валюте: это теперь не спасает (кто-то купил $ по 28, а продаёт по 26, и то ли ещё будет);

- кроме того, не обусловленное экономически удорожание гривни стимулирует импорт, а в результате работу мы даём не украинским предприятиям, а зарубежным (причём сами импортные товары не дешевеют, поскольку весь курсовой навар остаётся торговле);

- при этом тот же нереальный курс усложняет экспорт, из-за чего опять же страдает украинский производитель, из-за чего тоже растёт безработица;

- наконец, со слов налоговиков, теряет и бюджет — из-за недопоступлений «импортного» НДС: удешевившиеся евро/доллары в пересчёте на гривни дают меньщий налог, а то, что при этом больше ввозится, налогового эффекта практически не даёт, поскольку меньше делается в самой Украине, — то есть потери у всех.

Полагаю, это связано в значительной степени с тем, что сегодня — по причине всеобщего обнищания — сдающих валюту больше, чем покупающих, и поскольку обнищание это продолжается, то такая тенденция сдачи последних долларовых накоплений будет продолжаться —

- аж до тех пор, пока не сдадут [почти] всё, что в $/€ осталось, к чему, возможно, уже очень близко, хотя более точно о примерной дате тут сказать трудно;

- вот при этом иссякании народного евродолларового предложения, поддерживающего спрос на гривни, и произойдёт долгожданный всплеск валютного курса, который, если бы происходил постепенно, был бы даже полезен — см. выше, но, произойдя в некий «исторически мгновенный» момент Ч, возможно, достаточно резко, просто вызовет панику (гривня дешевеет, обваливаясь, — надо срочно от неё избавляться), тут же внезапно раскрутившуюся цепную реакцию, а с ней — и неизбежный в этом случае рост цен.

То есть всё то, что сейчас, — это ещё не кризис: кризис настоящий нас только поджидает.

Тогда-то стране и понадобится уже особенно то, что нужно вообще-то всегда, но при таки таких резких колебаниях необходимо как никогда, — грамотное экономическое управление страной, которое позволит, во-первых, позволит снизить потери, а во-вторых, ещё и обеспечить в новой ситуации вместо рыночного роста цен рыночный всплеск производства.

И здесь самое время перейти ко второму вопросу:

- кто будет управлять страной, когда гривневое временное недоразумение прекратится, валюта у народа закончится и курс начнёт набирать своё — всё, что было недоувеличено за то время, пока цены росли, а $ (вместе с €) падал, и тут уже сегодняшние электоральные тенденции сыграют колоссальную роль.

То, что примерно трети нравится действующий Президент (несмотря на массовое обнищание, проваленную борьбу с коронавирусом, которую заменили борьбой с малым бизнесом, что лишь усилило обнищание; несмотря на искусственное усугубление ментального раскола, а также на международные провалы и ухудщение отношений практически со всеми, с кем только можно), дополняется ещё одним интересным моментом:

- если верить моим источникам, которым лично я вполне доверяю, президентская треть — достаточно «ядерная», то есть весьма прочна, ибо две трети от этой трети считают действующего Президента лучшим из всех шести за время независимости (у предыдущего, к примеру, в его электорате доля считающих его ещё и лучшим из всех несопоставимо ниже), а из этого следует не только прочность-незыблемость позиции тех, кто будет голосовать за сегодняшнего Президента при любых обстоятельствах, но ещё и то, что других-то они (эти две трети от трети) толком и не видели (иначе две трети за то, что он лучший, объяснить невозможно), а раз так, то это в основном представители молодёжи (когда, например, уходил Кучма, многие из них, если и были уже школьниками, то лишь младших классов), и, стало быть, по мере естественного ухода остального электората удельный вес сторонников Президента нынешнего будет только расти.

Соединяя экономическое и политическое, вынужден прийти к выводу о том, что весьма вероятна ситуация, при которой на момент разжатия курсовой пружины (и превращения «потенциальной» экономической энергии в «кинетическую»), когда особенно будут необходимы точные, взвешенные решения высших экономических топ-менеджеров государства, когда победы над неизбежным кризисом можно будет достичь, как говорят шахматисты, «единственными ходами», а объявленное предстоящее банкротство Пенсионного фонда этот кризис только ускорит и усилит, управлять Украиной будут те же мастера своего (именно своего!) дела, что и сейчас, или такие же, как они. Даже если у этой команды и будет желание сделать что-то полезное в этой ситуации (спасая, в конце концов, в том числе и самих себя), она сама импотентно не сможет, а никого из «чужих» просто не подпустит, так что выбор молодёжи тут может оказаться фатальным.

Дело в том, что одна треть в данном случае это не просто треть (у Януковича даже на момент бегства было не меньше), а треть за того, кто наряду с тем, что имеет всю мощь админресурса, при этом ещё и не является ни «левым», ни «правым» — ни политически, ни географически, а следовательно, не только гарантированно выйдет во 2-й тур, но и почти наверняка победит в нём любого: хоть «правого» голосами своей (молодёжной!) трети и «левых», хоть «левого» — голосами своей трети и «правых».

Разделённые внутренними расколами «старые» вряд ли смогут тут составить конкуренцию, а тот из них, кто выйдет — примерно тоже с третью — во 2-й тур вместе с действующим, со своей третью и останется, уступив остальное тому, кто один раз 73% во 2-м туре уже набрал.

Его-то параллельные Правительства (это собственно Кабмин и Офис Президента), то есть те же, что и сейчас (или им подобные), и будут рулить, когда пружина изволит разжаться с непредсказуемыми последствиями (например, то, что долго было 25–28, вдруг быстро станет 40), требующими оптимальной команды грамотных кризисных менеджеров, причём в, мягко говоря, очень непростой топливно-энергетической, политической и международной ситуации.

Единственное, что тут может помочь (увязываю, как и положено, с «текущим моментом»), это опять же «новое лицо». Тоже молодое, не запачканное, центрально-центристское, способное оттянуть на себя все виды ресурсов, и при этом как раз освободившееся от прежней должности, то есть находящееся в свободном полёте и в принципе — электорально-перспективное. Не скажу, что точно всех победит, просто у прочих такого шанса нет вообще. А уж если при этом новоразумная команда убедит «поставить» на неё и кого-то из команд «старых», то перспектива может появиться вполне реальная. Молодёжь — так молодёжь, причём молодо — не обязательно зелено.