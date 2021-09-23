Зеленський лідирує в президентському рейтингу, "Слуга народу" і "ЄС" - в партійному, - КМІС

За три місяці жодних значних змін в рейтингах не сталося.

Володимир Зеленський зберігає найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів на наступних виборах президента України, тоді як його партія "Слуга народу" ділить перше місце в партійному рейтингу з "Європейською солідарністю".

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 10-15 вересня.

Соціологи з'ясували, що Зеленський виграв би перший тур президентських виборів, якби вони проводилися найближчим часом, зі значним відривом від найближчих суперників.

Респондентам запропонували список з 10 можливих кандидатів на виборах президента і попросили вказати, за кого б вони проголосували. Серед зазначених кандидатів найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 33,3% серед тих, хто визначився з вибором. За Петра Порошенка готові проголосувати тільки 16,8% респондентів, за Юлію Тимошенко - 10,3%, за Юрія Бойка - 9,5%.

Всі зміни рейтингу в порівнянні з попереднім заміром у червні знаходяться у межах статистичної похибки, тобто соціологи вважають, що вони не змінилися.

У партійному рейтингу лідерство ділять "Слуга народу" та "Європейська солідарність" (20,0% та 17,4% відповідно). Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце.

Далі йдуть "ОПЗЖ" (11,6%), "Батьківщина" (10,8%) та "Сила і честь" (7,8%). Ще три партії мають шанси подолати 5%-ий прохідний бар'єр у випадку дострокового проведення виборів в Верховну Раду - це "Оппозиційний блок", "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Українська стратегія Гройсмана".

Нагадаємо, що на початку вересня група "Рейтинг" опублікувала результати власного опитування. Вони показали, що Зеленський має рейтинг 31,1%, Порошенко - 13,3%, а Бойко - 10,9%.