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Іонушас очолив правоохоронний комітет Ради

Депутат змінив на цій посаді Монастирського, який пішов у МВС.

Іонушас очолив правоохоронний комітет Ради
Сергій Іонушас
Фото: sud.ua

Депутат Верховної Ради, член фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

За його призначення в четвер, 23 вересня, проголосували 265 народних депутатів (постанова №6081).

Іонушас змінив на цій посаді Дениса Монастирського, який у липні 2021 року став міністром внутрішніх справ.

Раніше Сергій Іонушас обіймав посаду заступника голови комітету. Замість нього на місце заступника голови було призначено В'ячеслава Медяника.

Сергій Іонушас до обрання у Верховну Раду співпрацював зі студією "Квартал 95" як юрист. Входив до команди радників та експертів президента України Володимира Зеленського як експерт з питань правосуддя. Був довіреною особою Володимира Зеленського в ЦВК на виборах президента України 2019 року.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" під номером 38 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

У 2020 році його розглядали як одного з кандидатів на посаду генерального прокурора.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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