Арахамія: Буде розглянуто 11 статей закону про олігархів до другого читання

"Слуга народу" не домовилася з опозиційними фракціями, щоб ті зняли свої правки.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що депутати Верховної Ради у другому читанні розглянуть 11 статей законопроєкту про олігархів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

За словами Арахамії, "Слуга народу" не домовилася з опозицією, щоб опозиційні фракції та групи зняли свої правки до другого читання. Тому буде застосована ст.119 Регламенту Ради, щоб прискорити розгляд по статтях.

"Це буде 11 статей. 11 голосувань, а після того - 12-те фінальне голосування", - сказав голова "Слуги народу".

Як повідомили джерела LB.ua у фракції, на засіданні депутати проголосували за формат розгляду законопроєкту.

"Було два варіанти: йти по Регламенту та всім правкам чи по статтям за скороченою процедурою, проти чого виступає опозиція. Було багато нарад з 10:00 до 12:00 з опозицією. Не домовилися. Бо насправді опозиція говорила не по закону по олігархах, а говорили про свої різні «хотєлки», включаючи бюджет. «Хотєлок» забагато. Тому вирішили йти за нашим планом. Все буде швидко", - розповіло джерело.

Нагадаємо, сьогодні Рада розгляне законопроєкт про олігархів у другому читанні. Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що є необхідна кількість голосів для його прийняття. Він також повідомив, що законопроєкт розглядатимуть "по статтях".

Наразі депутати проголосували за продовження засідання до повного розгляду законопроєкту про олігархів у другому читанні та в цілому.