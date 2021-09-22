Рада 23 вересня розгляне першим питанням законопроєкт про олігархів (оновлено)

Верховна Рада 23 вересня розгляне першим питанням законопроєкт про олігархів у другому читанні.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

Друге питання порядку денного - урядовий законопроєкт про податки та ренту №5600 у другому читанні та в цілому.

"Спікер поставив «олігархів» завтра на ранок. Розгляд першим питанням", - розповіло джерело з профільного Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони.

Співрозмовник додав, що "порівняльна таблиця правок до нього та висновок Головного юридичного управління також готові".

"Другим питанням запропоновано 5600 - урядовий, про податки. Йдемо ударними темпами", - додав ще один парламентар.

"Спікер (Дмитро Разумков, - ред.) дав саме такий порядок денний. В четвер нема виступів депутатів. Відразу - голосування. На ранок заплановано три мітинги під Радою, щоб блокувати депутатів", - підтвердило ще одне джерело з керівництва партії "Слуга народу".

Також джерела додали, що обидва законопроєкти розглянуть "за спеціальною процедурою Регламенту ВР, щоб зняти поправковий спам та прискорити процес прийняття законів в цілому".

"Заряд - проголосувати, особливо в світлі останніх подій. Він точно є", - поділився ще один парламентар.

Порядок денний на 23 вересня наразі відсутній на офіційному сайті ВРУ. Проте джерела LB.ua поділилися скріном порядку денного Апарату ВРУ для внутрішнього користування депутатів.

Оновлено. На сайті паламенту з'явився порядок денний, у якому зазначається, що законопроєкт про олігархів буде розглянуто в другому читанні.

Нагадаємо, 17 вересня профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення. РНБО вже запустила систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення законопроєкту народними депутатами.