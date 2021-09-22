Зеленський: НАТО буде слабшим без України

Президент Володимир Зеленський вважає, що без України НАТО буде слабшим, тому - "зараз вибір за альянсом".

Про це він заявив журналістам у Нью-Йорку, передає "РБК-Україна".

Зеленський також зазначив, що в самому НАТО "не все так спокійно", про що свідчить ситуація в оборонних контрактах з Європейським союзом.

"Мені здається,що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, Альянс буде слабшим. І це буде вибір альянсу - чи хочуть вони мати потужний Альянс, щоб захищати країни, особливо - маленькі, які, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, дуже вірили в такий захист", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна і український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

Крім того, експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також вважає, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу є питанням стратегічного значення для безпеки усієї Європи, а також Сполучних Штатів.

Влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову заговорила про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни. 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з опитуванням, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% українців, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.