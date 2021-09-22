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Рада визнала новий склад Держдуми нелегітимним

Українські депутати визнали російські вибори незаконними.

Рада визнала новий склад Держдуми нелегітимним
Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада визнала вибори депутатів Державної РФ VIII скликання, які відбулися 17-19 вересня, незаконними, а сформований за їх результатами склад – нелегітимним.

За відповідну постанову №6078 у середу, 22 вересня, проголосували 322 депутати Верховної Ради, тобто конституційна більшість.

Причиною для такого рішення стало залучення до виборів громадян України з окупованих територій, а також проведення голосування на території окупованого Криму.

"Виборчий процес було незаконно поширено на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Крім того, до участі в цих виборах були незаконно залучені громадяни України – мешканці тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей з незаконно виданими паспортами громадянина Російської Федерації", - йдеться в заяві українського парламенту.

Рада також звернула увагу на те, що Росія не забезпечила належні умови роботи Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що унеможливило нормальну роботу міжнародним спостерігачам.

Українські депутати закликали парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації також надати належну оцінку фальсифікованим виборам в Росії, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих територій України, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що в нижню палату парламенту пройшли п'ять партій: «Єдина Росія» - 49,82%, Компартія - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедлива Росія - За правду" - 7,46% та "Нові люди" - 5,32%. В одномандатних округах "Єдина Росія" отримала 198 місць в Думі, КПРФ - дев'ять, "Справедлива Росія" - вісім, ЛДПР - два, "Родина", Партія Роста і "Громадянська платформа" - по одному. Крім того, в Думу проходять п'ятеро самовисуванців. 

З урахуванням федерального та одномандатних округів "Єдина Росія" отримує більше 300 місць, тобто конституційну більшість в Держдумі. 

Попереднє скликання Державної думи також було визнано нелегітимним, тому будь-який міжпарламентський діалог між Україною та Росією було зведено до нуля.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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