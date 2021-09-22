Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
ГоловнаПолітика

Кіра Рудик: дохідна частина держбюджету викликає чимало питань

Лідерка "голосу" вважає головний кошторис країни недалекоглядним.

Кіра Рудик: дохідна частина держбюджету викликає чимало питань
Фото: пресслужба

В представленному проєкті державного бюджету на наступний рік відсутні далекоглядність і стратегія, зате передбачене виконання забаганок влади і її ж самопіар. Так головний кошторис країни прокоментувала лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Насамперед цей бюджет абсолютно недалекоглядний. Він принципово не про людей, а про владу: про виконання забаганок і про самопіар. Всі статті будуть переглядатися ще багато разів і те, що буде виноситися в залу на фінальному голосуванні, впевнена, зміниться в гіршу сторону», — пояснює народна депутатка.

В проєкті бюджету ніяк не передбачена підтримка малого і середнього бізнесу попри те, що ймовірність нових локдаунів навіть в уряді не виключають.

«Відсутня підтримка підприємців. Це стосується і планів на перегляд бюджету 2021 року, і на 2022 рік. Чи ми впевнені, що будуть локдауни? Так, уряд вже чітко і неодноразово про ковідні обмеження заявляв. Але що робити людям, які будуть змушені на локдауни піти, ніхто не пояснює», — наголосила Кіра Рудик.

За її словами, дохідна частина держбюджету викликає чимало питань.

«Влада визнає: доходів для бюджету закон про олігархів не дасть. Не буде додаткових коштів на медицину, освіту чи армію. Навіть на дороги, якими любить хизуватися влада. Тоді нащо його приймати? Щоб дати Офісу президента та РНБО ще більше повноважень. На мою думку, це єдина мета цього законопроєкту», — зазначила лідерка партії.

Бюджет, на думку Кіри Рудик, має базуватись на стратегії розвитку, а не на збережені рейтингів провладної політсили.

«Що нам потрібно, щоб ми через п’ять років жили краще, ніж сьогодні? Це мати мету і візію, до якої ми рухаємо країну. І вже під цю візію планувати бюджет», — підсумувала парламентарка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також