На Сергія Шефіра, першого помічника президента України, скоєно замах.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"Близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників", - йдеться в офіційному релізі.

За фактом обстрілу відкрито кримінальну справу за ст. 115 ККУ - замах на вбивство двох і більше осіб.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху цілий, але в шоковому стані.

"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків - з водієм. В районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", - розказав Арахамія журналістам в кулуарах парламенту.

"Він в стані шоку. Трактує, шо стріляли в нього, але попали у водія", - додав Арахамія.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Село Лісники розташоване на південній околиці Києва. За інформацією співрозмовників LB.ua в правоохоронних органах, напад стався під час руху. Нападник або нападники ховалися в зеленій зоні біля дороги. Скоріше за все, це були непрофесіонали, які стріляли на удачу.

Після того, що сталося, машина зупинилася на парковці супермаркету АТБ.

На думку Давида Арахамії, замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському.

"Стосовно версій - ми будемо чекати правоохоронців, але моя особиста думка, що це якийсь привіт команді нашій і, в першу чергу, президентові. [Шефір] перший помічник, наближена до нього людина. І враховуючи, що він у від'їзді, а [Шефір] легка жертва з точки зору того, що у нього немає охорони, пересувається самостійно, це було легко зробити, передати привіт", - заявив Арахамія.

"В мене три версії. Це міг бути привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Всі майже з них покинули Україну з насиджених місць, чутки і оперативна інформація правоохоронців кажуть, що [вони] якось будуть мститися. Друга версія - російський слід, тому що останнім часом активна антиросійська риторика йде і ми не можемо виключати таке питання. І звичайно, напередодні такої рішучої боротьби з впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати і таку версію також", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський, який під час замаху перебував у Нью-Йорку з робочим візитом, відреагував на замах через кілька годин.

Він сказав, що Шефір - його близький друг, і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас він визнав, що не знає замовників цього замаху.

"Хто за цим стоїть, я, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами їх я не вважаю, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабікість. А от відповідь буде сильною", - сказав він.

"На міцність нашої команди це не впливає. На курс, який я обрав з нашою командою, до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансово-промисловими групами це ніяк не впливає. А навіть навпаки", - підкреслив Зеленський.

Президент також вирішив негайно повернутися в Україну - одразу після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, слідство розглядає три основні версії замаху на вбивство Сергія Шефіра:

у зв’язку з державною діяльністю,

з метою тиску на вище керівництво держави,

з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

Сам Шефір вважає, що замахом на нього невідомі намагаються залякати владу в Україні.

Він також категорично відкинув "ідіотську" версію про те, що напад нібито може бути пов'язаний із конфліктами в президентській команді.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента.

Перед політичною кар'єрою Шефір разом з Зеленським працював у "Студії Квартал-95".