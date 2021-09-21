Зокрема, як радянська влада «зачищала» Західну Україну від так званих «ворожих елементів».

Українські та польські архівісти презентували нову книгу про перші місяці Другої світової війни. Зокрема, як радянська влада «зачищала» Західну Україну від так званих «ворожих елементів».

Викладена там інформація раніше була засекречена від громадськості і стала доступною завдяки відкритості архіву СБУ.

Презентація відбулася у Варшаві і знаменує 25-річчя співпраці вчених обох країн щодо роботи з підготовки спільної документальної серії «Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб», повідомляє пресцентр СБУ.

«Це уже 10-й, ювілейний, том серії. Він називається «Наказ № 001353. Операція проскрипції НКВД 1939-1941». Випуск вийшов друком у 2020 році і вже встиг привернути чималу увагу світової спільноти», - повідомив директор галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут.

У виданні вперше оприлюднюються невідомі раніше документи: про репресії проти державних діячів, військовослужбовців, співробітників спеціальних та правоохоронних органів Другої Речі Посполитої, вчинені органами НКВД у західних областях України, окупованих радянською владою восени 1939 року.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

У СБУ додали, що у результаті 25-річної співпраці побачили світ 10 томів серії:

Польське підпілля 1939-1941. Львів-Коломия-Стрий-Золочів (1998);

Переселення поляків та українців 1944-1946 (2000);

Польське підпілля 1939-1941. Від Волині до Покуття (2004);

Поляки і українці між двома тоталітарними системами 1942-1945 (2005);

Акція «Вісла» 1947 (2006);

Операція «Сейм» 1944-1946 (2007);

Голодомор в Україні 1932-1933 (2008);

Великий терор: польська операція 1937-1938 (2010);

Організація українських націоналістів у Польщі в 1944-1950 роках. Ліквідація керівних структур (2018);

Наказ № 001353. Операція проскрипції НКВД 1939–1941» (2020).

Окрім цього, у 2009 році видано англомовну версію 7-го тому про Голодомор в Україні (Holodomor. The Great Famine in Ukraine, 1932-1933). У 2010-му - англомовну збірку із найцікавішими документами з попередніх томів.

У 2018 році побачив світ альбом про діяльність робочої групи «Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Двадцять років спільному польсько-українському проекту».