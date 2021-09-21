Від політв’язня Олега Приходька немає жодних звісток із середини травня, - рідні

Ще із середини травня від активіста Олега Приходька, якого російський суд засудив до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму, немає жодних звісток.

Про це розповіла дочка українського політв’язня Наталія, повідомляють Крим.Реалії.

"Востаннє розмовляла з ним 15 травня в будівлі суду. З того часу від нього ні слуху, нічого не було. Його перевели у Володимирський централ. З 26 червня він перебуває там. Зв'язку у нас з ним ніякого немає досі", – зазначила Наталія.

За її словами, Приходько скаржився на персонал російської колонії, йому не віддавали посилку і ліки приблизно 10 днів.

"У нього проблеми зі здоров'ям. Ліки не віддавали дуже довго – на набряклість ніг, на хвороби сечостатевої системи. Я телефонувала в СІЗО, мені сказали, що він користується грошима, але можна сказати все, що завгодно. Телефонувала, просила, щоб консул пішов, але поки теж нічого", – розповіла дочка Олега Приходька.

Наталія уточнила, що її мати планує відвідати засудженого чоловіка, після чого з'явиться нова інформація про його стан.

Нагадаємо, перед тим, як Приходька етапували у Володимирський централ, два місяці не було відомо про його місце перебування.

Український консул Тарас Малишевський востаннє відвідував політв’язня ще в травні у СІЗО-1 в Ростові-на-Дону.

У Володимирському централі Приходько має провести перший рік ув'язнення. Згідно з вироком, перший рік свого терміну він повинен провести у в'язниці-колонії, де арештантів постійно утримують у камерах.

Кримського активіста Олега Приходька затримали 9 жовтня 2019 року після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району.

ФСБ Росії звинуватила його в підготовці підриву будівлі адміністрації Сак "з метою впливу на ухвалення органами влади рішення про необхідність входження Республіки Крим до складу України".

Крім того, слідство стверджувало, що Приходько "за невстановлених обставин" виготовив вибуховий пристрій, помістивши тротилову шашку в корпус від вогнегасника. Пристрій він нібито зберігав у своєму гаражі, де його під час обшуку 9 жовтня виявили співробітники ФСБ.

Приходько провину заперечував і заявляв про те, що вибухівку йому підкинули під час обшуку. Він вважає, що його переслідують за публічну проукраїнську позицію.

Пізніше йому закинули ще один епізод обвинувачення - планування вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

В Україні відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.