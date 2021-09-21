Корнієнко назвав конфлікт "Слуги народу" з Разумковим "складною виробничою ситуацією"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту.

"Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відніс до некомандних дій з боку Дмитра Олексійовича", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влада вимагала розглянути на цьому тижні антиолігархічного пакету законопроєктів, а Разумков, який знаходиться на лікарняному через коронавірус, виступив проти.

"Фракція монобільшості пропонує певну адженду стосовно антиолігархічного пакету, щодо якої в колег є свої застереження, зокрема у голови Верховної Ради, який висунутий нашою фракцією свого часу був. Він був першим номером списку і лідером нашої політичної сили. Можна давати різні дефініції тому, що відбувається: конфлікт, конфронтація, суперечності, протилежності... Ми для себе це називаємо складна виробнича ситуація", - сказав з цього приводу Корнієнко.

Водночас він не підтвердив, що у Раді збирають голоси за відставку Разумкова.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Разумков "відкрито гальмує ключові ініціативи президента" і попередив про можливість "жорстких рішень" зі сторони Володимира Зеленського.