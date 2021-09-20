24-25 вересня у Львові відбудуться Молодіжні зустрічі Київського Безпекового Форуму

Участь у зустрічі візьмуть 100 молодих професіоналів та активістів з різних регіонів України.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», поруч із своєю головною діяльністю як провідної міжнародної платформи України з обговорення проблем війни і миру, започатковує нову ініціативу – молодіжні зустрічі про розвиток і безпеку України, які відбуватимуться в різних регіонах нашої держави.

«Захід-Схід, Північ-Південь» - під такою назвою, яка не лише символічно об’єднує різні частини нашої країни, але й містить посилання на традиційний знак НАТО – «розу вітрів», Київський Безпековий Форум збирає молодих активістів, щоб разом із відомими українськими та світовими політиками, дипломатами та експертами обговорювати найактуальніші проблеми національної та регіональної безпеки, а також європейського та євроатлантичного курсу України.

Україна повинна зробити все можливе, щоб стати членом НАТО та ЄС в осяжному майбутньому - це головний лейтмотив діяльності КБФ. Принципово важливою складовою активності Форуму є залучення молоді та підтримка загальнонаціонального молодіжного діалогу на основі національних, демократичних та євроатлантичних цінностей.

24-25 вересня 2021 року перша молодіжна зустріч Київського Безпекового Форуму «Захід-Схід, Північ-Південь» відбудеться у Львові. Участь у зустрічі візьмуть 100 молодих професіоналів та активістів з різних регіонів України.

До учасників зустрічі звернуться такі відомі дипломати, як Посол Деніел Фрід,помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2005-09 роках і координатор санкційної політики в Адміністрації Президента Барака Обами, Посол Стівен Пайфер, помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2000-04 роках, Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, а також Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Посол Німеччини в Україні Анка Фельдґузен, Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберґ, Тимчасова Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Серед запрошених промовців - Міністр освіти України у 2016-19 роках Лілія Гриневич, народний депутат України Микола Княжицький,Директор Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович, історик і журналіст Олександр Зінченко, Директорка Львівської Бізнес-школи УКУ Софія Опацька, співзасновники Холдингу емоцій «!FEST» Юрій Назарук та Андрій Худо.

Ініціатор події – Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Модератор – Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році.

У рамках молодіжної зустрічі КБФ у Львові відбудеться презентація документального серіалу «Колапс: як українці зруйнували імперію зла», присвяченого 30-літтю відновлення Незалежності нашої держави.