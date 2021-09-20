Мери українських міст озвучили вимоги до влади, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно

Ціна газу для бюджетних установ в новому опалювальному сезоні зросте майже втричі – з 7 до 20 грн за 1 куб м.

Мери багатьох українських міст попереджають про небезпечну ситуацію, яка склалася в Україні напередодні опалювального сезону, та звертаються до уряду із закликом вжити заходів для забезпечення безперебійного постачання тепла у житлові будинки, лікарні, дитсадки та інші комунальні заклади.

Про проблеми, які склалися в багатьох регіонах, виданню «Коментарі.Київ» розповіли мери Івано-Франківська, Хмельницького, Славути, Старокостянтинова та Дрогобича.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків впевнений, що підвищення цін на газ з боку "Нафтогазу" не уникнути.

Фото: пресслужба

«Ціна газу для бюджетних установ в новому опалювальному сезоні зросте майже втричі – з 7 до 20 грн за 1 куб м. І це без вартості розподілу газу та інших супутніх витрат», - розповідає Руслан Марцинків.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин впевнений, що тарифи на газ для бюджетних установ дуже високі.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин

«Уряд має зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні не більше 11,2 грн за 1 куб. м. Це дозволить забезпечити безперебійне теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери», - впевнений Олександр Симчишин.

Мер міста Славута Хмельницької області Василь Сидор попереджає про можливу небезпеку, якщо цього не зробити.

Мер Славути Василь Сидор

«Лікарні, школи, дитячі садочки та інші об’єкти соціальної сфери можуть залишитися без тепла», - каже Василь Сидор.

Очільник Дрогобича Львівської області Тарас Кучма вважає, що уряд запізнився з ухваленням необхідних рішень.

Мер Дрогобича Тарас Кучма

«Закон про компенсацію різниці тарифів був підписаний запізно. Уряд лише 9 вересня, за місяць до початку опалювального сезону, оприлюднив постанову «Про затвердження Типового положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах». А опалювальний сезон має бути розпочатий вчасно. Якщо будуть ранні холоди - ми маємо бути готові дати тепло людям відразу. А такими темпами міста отримають від уряду компенсацію лише перед завершенням опалювального сезону», - зазначив Тарас Кучма.

Мер міста Старокостянтинів Хмельницької області Микола Мельничук наголошує на необхідності розблокувати рахунки всіх підприємств напередодні опалювального сезону.

Мер Старокостянтинова Микола Мельничук

«Уряд має негайно відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання в 59 громадах. Потрібно розблокувати рахунки підприємств, арештовані через заборгованість зі сплати за природний газ та його розподіл. У місті досі заблоковані рахунки ТКЕ за заборгованість за природний газ та його розподіл», - розповідає Микола Мельничук.

Як повідомлялося, Асоціація міст України, яку очолює Віталій Кличко, запропонувала владі пакет заходів для стримування цін на опалення і гарячу воду. В АМУ вважають, що для збереження тарифів на сталому рівні та недопущення відключень тепла центральна влада має, зокрема, надати громадам справедливу компенсацію.

Нагадаємо, мери Миколаєва, Кропивницького та Маріуполя вже звертались до влади щодо усунення загрози зриву опалювального сезону.