Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над анексованою АР Крим.

Крім того, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ "Кримаерорух", інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострова зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої "Самооборони Криму".

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття правопорушень проводились спільно з Головним управлінням Національної поліції в АР Крим і м. Севастополь та за процесуального керівництва прокуратури АРК.