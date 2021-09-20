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​У Раді запропонували невакцинованим депутатам здавати тести на коронавірус перед засіданнями

"У нас показник вакцинованих набагато нижчий, ніж на деяких підприємствах".

​У Раді запропонували невакцинованим депутатам здавати тести на коронавірус перед засіданнями
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Верховній Раді запропонували тестувати депутатів на коронавірус перед пленарними засіданнями.

Під час погоджувальної ради в понеділок заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що парламент має стати прикладом для населення.

"Можливо, ми б допускали до роботи Верховної Ради тільки вакцинованих осіб або осіб з ПЛР-тестом, зробленим за 72 години. Таким чином ми також будемо закликати працівників інших підприємств і державних органів до вакцинації", - сказала вона.

Голова медичного комітету Михайло Радуцький підтримав її пропозицію, запропонувавши запровадити тестування перед пленарними засіданнями.

"Я би запропонував: люди, які не вакциновані, повинні перед засіданням погоджувальної ради, перед засіданням Верховної Ради, пройти антиген-тест. Це швидка процедура, вона робиться всього 15 хвилин максимум", - сказав Радуцький.

За його словами, депутати могли б робити ці тести за власний рахунок.

"У нас показник вакцинованих депутатів набагато нижчий, ніж на деяких підприємствах", - підкреслив він.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу підтримав цю пропозицію. "Якщо за п'ять днів здаси п'ять ПЛР-тестів, то, може, на шостий день захочеться вакцинуватися", - пожартував він.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не вакцинувався від коронавірусу і заразився вдруге. На погоджувальній раді він брав участь в дистанційному режимі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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