Понад 36 тис. українців вакцинували від ковіду в неділю

Протягом минулої доби, 19 вересня, в Україні проти COVID-19 щеплено 36 029 людей. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані - 14 911 особа.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, учора працювали 296 мобільних бригад з імунізації, 1 119 пунктів щеплення та 346 центри масової вакцинації.

Найбільше щеплень - 22 665 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Вчора китайський CoronaVaс отримали 8 230 українців, вакцину AstraZeneca - 4 506 осіб.

Ще 628 щеплень зроблено однодозовим препаратом Janssen.

Щеплення вакциною Moderna не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 304 016 людей, з них одну дозу отримали 6 304 014 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 152 834 людини. Загалом проведено 11 456 848 щеплень.

Нагадаємо, МОЗ дозволило комбінувати вакцини Moderna та Pfizer в разі недоступності препарату одного виробника.