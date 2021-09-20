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Понад 36 тис. українців вакцинували від ковіду в неділю

Щеплення робили чотирма вакцинами, Moderna закінчилася.

Понад 36 тис. українців вакцинували від ковіду в неділю
Фото: Макс Требухов

Протягом минулої доби, 19 вересня, в Україні проти COVID-19 щеплено 36 029 людей. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані - 14 911 особа.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, учора працювали 296 мобільних бригад з імунізації, 1 119 пунктів щеплення та 346 центри масової вакцинації.

Найбільше щеплень - 22 665 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Вчора китайський CoronaVaс отримали 8 230 українців, вакцину AstraZeneca - 4 506 осіб.

Ще 628 щеплень зроблено однодозовим препаратом Janssen.

Щеплення вакциною Moderna не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 304 016 людей, з них одну дозу отримали 6 304 014 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 152 834 людини. Загалом проведено 11 456 848 щеплень.

Нагадаємо, МОЗ дозволило комбінувати вакцини Moderna та Pfizer в разі недоступності препарату одного виробника.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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