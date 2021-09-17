МОЗ дозволило комбінувати вакцини Moderna та Pfizer

Про змішування вакцин може йтися в разі недоступності препарату одного виробника.

Міністерство охорони здоров'я дозволило комбінування мРНК-вакцин Moderna та Pfizer/BioNTech.

"У разі, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки", - повідомили у пресцентрі відомства.

Зазначається, що МОЗ України у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника. Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві запевнили, що комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

Наприкінці серпня у МОЗ повідомили, що наявну вакцину Moderna використовуватимуть переважно для щеплення другою дозою.

У липні Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna. Надійшло понад 2 млн доз цієї вакцини. Цю партію вакцин Україна отримала від США через глобальний фонд COVAX.

Наразі надходження нових партій Moderna в Україну не передбачається.

Нагадаємо, провідна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан порадила не змішувати і не комбінувати вакцини від коронавірусу різних виробників. Вона назвала це "небезпечною тенденцією", оскільки наразі дуже мало даних про вплив міксування препаратів на здоров'я.