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Наявну вакцину Moderna використовуватимуть переважно для щеплення другою дозою, - МОЗ

Україна веде переговори з виробниками вакцин щодо їх постачання.

Наявну вакцину Moderna використовуватимуть переважно для щеплення другою дозою, - МОЗ
Фото: aa.com.tr

Україна веде переговори з урядами держав та виробниками вакцин, зокрема вакцини Moderna, щодо їх постачання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 24 серпня на складах в Україні було 805,652 тис. доз вакцини Moderna.

У МОЗ зазначили, що наявну вакцину Moderna використовуватимуть переважно для щеплення другою дозою громадян, які були вакциновані нею першою дозою.

Станом на 24 серпня на національному, регіональних і місцевих складах було понад 11 млн вакцин різних виробників.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в американському штаті Коннектикут розпочали щеплення вакциною виробництва фармацевтичної компанії Moderna.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У січні цього року європейське медичне агентство схвалило використання на території ЄС вакцини Moderna. Вона показала ефективність у 94,1% випадків.

У травні ВООЗ схвалила вакцину Moderna для екстреного застосування.

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