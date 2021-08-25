«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Формула незалежності
Формула незалежності
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ підтвердив, що спалах ковіду в "Молодій гвардії" стався через дельта-штам

"Індійський" варіант коронавірусу підтвердили у 33 осіб.

МОЗ підтвердив, що спалах ковіду в "Молодій гвардії" стався через дельта-штам
Фото: moloda-gvardiya.com.ua

Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що спалах коронавірусу в таборі "Молода гвардія" було викликано дельта-штамом.

Про це сказав заступник головного санлікаря Одещини Сергій Дементьєв, пише "Укрінформ".

"Станом на 25 серпня у «Молодій гвардії» зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом дітей та педагогів-вихователів, 5 дітей з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 госпіталізовані. Крім того, київська лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила зараження 33 осіб дельта-штамом", - сказав Дементьєв.

За його словами, інфіковані штамом дельта 30 дітей і 3 педагоги-вихователі. Наразі перебувають на самоізоляції 400 дітей, ще 28 хворих – в окремих боксах медичної частини.

За даними ДУ “Одеський обласний лабораторний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України”, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.

Нагадаємо, що це перший настільки масштабний спалах дельти в Україні.

Захворюваність на ковід в Україні зростає з середини липня. За останній тиждень 17 - 23 серпня було зареєстровано майже 9 тисяч нових випадків хвороби. Це на 29% більше ніж тиждень тому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також