МОЗ підтвердив, що спалах ковіду в "Молодій гвардії" стався через дельта-штам

Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що спалах коронавірусу в таборі "Молода гвардія" було викликано дельта-штамом.

Про це сказав заступник головного санлікаря Одещини Сергій Дементьєв, пише "Укрінформ".

"Станом на 25 серпня у «Молодій гвардії» зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом дітей та педагогів-вихователів, 5 дітей з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 госпіталізовані. Крім того, київська лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила зараження 33 осіб дельта-штамом", - сказав Дементьєв.

За його словами, інфіковані штамом дельта 30 дітей і 3 педагоги-вихователі. Наразі перебувають на самоізоляції 400 дітей, ще 28 хворих – в окремих боксах медичної частини.

За даними ДУ “Одеський обласний лабораторний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України”, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.

Нагадаємо, що це перший настільки масштабний спалах дельти в Україні.

Захворюваність на ковід в Україні зростає з середини липня. За останній тиждень 17 - 23 серпня було зареєстровано майже 9 тисяч нових випадків хвороби. Це на 29% більше ніж тиждень тому.