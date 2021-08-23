За неділю в Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу

За неділю, 22 серпня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Летальних випадків – 17.

Також за минулу добу госпіталізовано 425 осіб і одужало 434 особи.

За добу методом ПЛР було протестовано 10 642 особи, методом ІФА – 1 493 і експрес-тестами – 7 496.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 275 171 особа, одужало – 2 201 433, летальних випадків – 53 474 і проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

Нагадаємо, за суботу, 21 серпня в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусу.Летальних випадків – 25.